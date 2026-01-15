Close Banner Apps JPNN.com
Venna Melinda Ungkap Kenangan Tidak Terlupakan dengan Mendiang Ayahnya

Kamis, 15 Januari 2026 – 10:10 WIB
Venna Melinda Ungkap Kenangan Tidak Terlupakan dengan Mendiang Ayahnya - JPNN.COM
Venna Melinda bersama ayahnya, Jimmy Rekartono (kiri), serta Verrell Bramasta. Foto: Instagram/vennamelindareal

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Venna Melinda mengungkap salah satu kenangan tidak terlupakan dengan mendiang ayahnya, Jimmy Rekartono.

Dia mengaku sempat berjauhan dari ayahnya lantaran perbedaan pola pikir.

"Waktu itu sempat jauh 8 tahun karena kami berbeda berpikir," kata Venna Melinda saat jadi bintang tamu Rumpi di Trans TV baru-baru ini.

Politikus itu menyebut penyebab dirinya dan Jimmy Rekartono sempat berjauhan karena masalah perceraian.

Menurut Venna Melinda, ayahnya waktu itu sangat menyesalkan adanya perceraian dalam hidup anaknya.

"Waktu aku pisah yang pertama, papa itu sempat kayak menyalahkan aku, jadi aku kesal sama beliau," kenang ibunda Verrel Bramasta itu.

Meski demikian, Venna Melinda mengatakan bahwa hubungan dirinya dan sang ayah sudah membaik sejak beberapa tahun terakhir.

Dia bahkan memuji figur ayah yang menemaninya di saat menghadapi masalah.

