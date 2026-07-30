Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Venom Merilis Head Unit Thunderbolts dan Storm

Kamis, 30 Juli 2026 – 22:34 WIB
Venom Merilis Head Unit Thunderbolts dan Storm - JPNN.COM
Booth Venom di GIIAS 2026. Foto: venom

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Selama 24 tahun terakhir, Venom Audio terus mempertahankan eksistensinya di industri aftermarket otomotif Indonesia.

Bagi PT. Sumber Sejahtera Audiotama selaku pemegang merek, perayaan ulang tahun ke-24 yang digelar pada 30 Juli 2026 di Jakarta bukan sekadar seremoni.

Namun, hal itu jadi penanda perjalanan panjang yang dibangun lewat inovasi dan konsistensi.

Baca Juga:

Mengusung tema "Endeavor", VENOM menggambarkan perjalanan perusahaan layaknya mendaki gunung.

Venom Merilis Head Unit Thunderbolts dan Storm

 

Baca Juga:

Founder dan CEO Venom Indonesia, Irwan Kusuma, mengatakan semangat pantang menyerah menjadi nilai yang terus dijaga sejak perusahaan berdiri.

Memasuki usia ke-24, VENOM juga memperkuat ekosistem bisnisnya melalui Venom Fighter Community (VFC) dan Venom Academy Center (VAC).

24 tahun hadir di Indonesia, Venom turut memperkenalkan dua head unit terbaru, Thunderbolts dan Storm.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Venom  Head unit Venom  Venom Thunderbolts  Venom Storm  otomotif 
BERITA VENOM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp