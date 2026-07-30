Venom Merilis Head Unit Thunderbolts dan Storm
jpnn.com, KOTA TANGERANG - Selama 24 tahun terakhir, Venom Audio terus mempertahankan eksistensinya di industri aftermarket otomotif Indonesia.
Bagi PT. Sumber Sejahtera Audiotama selaku pemegang merek, perayaan ulang tahun ke-24 yang digelar pada 30 Juli 2026 di Jakarta bukan sekadar seremoni.
Namun, hal itu jadi penanda perjalanan panjang yang dibangun lewat inovasi dan konsistensi.
Mengusung tema "Endeavor", VENOM menggambarkan perjalanan perusahaan layaknya mendaki gunung.
Founder dan CEO Venom Indonesia, Irwan Kusuma, mengatakan semangat pantang menyerah menjadi nilai yang terus dijaga sejak perusahaan berdiri.
Memasuki usia ke-24, VENOM juga memperkuat ekosistem bisnisnya melalui Venom Fighter Community (VFC) dan Venom Academy Center (VAC).