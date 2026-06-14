Ventour Travel Bekali 418 Jemaah Sambut Musim Umrah 1448H

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut musim umrah 1448 Hijriah, Ventour Travel menggelar Manasik Akbar Perdana yang diikuti ratusan calon jemaah sebagai bagian dari persiapan sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Masjid At-Taqwa Universitas Pancasila pada 30 Mei itu menjadi manasik perdana untuk keberangkatan umrah Juni 2026.

Sebanyak 418 jemaah dari 11 kloter mengikuti kegiatan tersebut. Mereka merupakan bagian dari total 34 kloter yang dijadwalkan berangkat sepanjang Juni mendatang. Para peserta berasal dari berbagai program umrah Ventour Travel, yakni Proven, Proven Premium, Friendly, dan Platinum tahap awal keberangkatan.

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Direktur Utama Ventour Travel, Annisa Zulfida Umasugi, secara simbolis membuka kegiatan melalui prosesi pemotongan tumpeng dan doa bersama sebagai penanda dimulainya musim umrah 1448 H.

“Melalui manasik perdana ini, kami ingin memastikan seluruh jemaah memperoleh pembekalan yang matang sebelum keberangkatan,” ujar Annisa, Minggu (14/6).

Menurutnya, pembekalan yang komprehensif menjadi salah satu faktor penting untuk membantu jemaah menjalankan ibadah umrah dengan lebih nyaman dan khusyuk. Karena itu, Ventour Travel terus melakukan berbagai langkah mitigasi guna memastikan jadwal keberangkatan tetap berjalan sesuai rencana, termasuk menghadapi tantangan industri seperti isu kenaikan harga avtur dalam beberapa waktu terakhir.

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"Kami juga terus berupaya menjaga kelancaran perjalanan jemaah di tengah berbagai dinamika industri penerbangan," ujarnya.

Dalam manasik tersebut, para jemaah mendapatkan materi teknis keberangkatan sekaligus praktik tata cara ibadah umrah. Materi yang diberikan meliputi penggunaan kain ihram, simulasi tawaf dan sai, hingga tahalul. Kegiatan dipandu oleh tim pembimbing yang terdiri dari ustaz, tour leader, dan muthowif berpengalaman, termasuk salah satu pemateri, Ustaz Miftah Faridh Idrus.