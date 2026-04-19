Ventour Travel Sukses Tuntaskan Keberangkatan Jemaah Umrah Musim 1447 Hijriah

jpnn.com, JAKARTA - Suasana haru mewarnai Bandara Internasional Minangkabau saat grup terakhir jemaah umrah Ventour asal Padang mendarat selamat di Tanah Air.

Direktur Utama Ventour Travel, Annisa Zulfida Umasugi sehari sebelumnya, rombongan Start Jakarta lebih dahulu tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 12 April 2026.

Annisa mengatakan dengan kepulangan ini, Ventour resmi menutup musim 1447 H dengan catatan gemilang, 342 grup diberangkatkan dari delapan kota Indonesia, dan 100% jemaah berhasil menunaikan ibadah umrah di tanah suci tanpa satu pun yang tertinggal.

Baca Juga: KPK Periksa Direktur 5 Travel Haji sebagai Saksi Kasus Yaqut Cholil

Keberangkatan dan kepulangan grup terakhir ini menandai berakhirnya musim umrah sebelum memasuki musim haji.

"Ini juga menjadi bukti bahwa Ventour mampu memberikan solusi terbaik di tengah dinamika yang terjadi, termasuk kondisi geopolitik global,” ujar Annisa.

Ventour tidak tinggal diam dan sigap berkoordinasi dengan maskapai untuk melakukan reschedule penerbangan, serta aktif mencari alternatif reroute agar penerbangan jemaah umrah tetap berjalan sesuai rencana.

Baca Juga: Pemerasan Sopir Travel di Gowa oleh 3 Anggota TNI Disebut Melibatkan Oknum Polisi

Langkah konkret yang diambil antara lain reschedule Qatar Airways dan re-route Emirates melalui Denpasar. Hasilnya, jemaah Ventour berhasil diberangkatkan kembali sesuai jadwal terbaru dalam kondisi yang tetap aman dan nyaman.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak sempat mengimbau seluruh jemaah agar menahan keberangkatan sementara.