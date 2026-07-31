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JPNN.com - Olahraga

Venue Semifinal Piala Presiden 2026 Masih Rahasia, Antara Jawa atau Sumatera

Jumat, 31 Juli 2026 – 23:04 WIB
Venue Semifinal Piala Presiden 2026 Masih Rahasia, Antara Jawa atau Sumatera - JPNN.COM
Anggota Steering Committee Piala Presiden 2026, Arya Sinulingga, saat ditemui seusai pertandingan Persib vs Tampines Rovers FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (31/7/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung memastikan satu tiket ke babak semifinal Piala Presiden seusai mengunci juara Grup A. 

Meski demikian, Maung Bandung masih menunggu calon lawannya yang akan ditentukan di Surabaya pada pertandingan Grup B.

Pun begitu dengan venue pertandingan. Panitia penyelenggara (panpel) turnamen pramusim itu masih belum menentukan ihwal lokasinya.

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Anggota Steering Committee Piala Presiden 2026, Arya Sinulingga mengatakan, venue dua laga pamungkas baru ditentukan setelah keluar juara Grup B.

Adapun pertandingan besok akan mempertemukan empat tim, antara Persija Jakarta melawan PSMS Medan, dan Port FC menghadapi Persebaya Surabaya.

"Belum diputuskan, jadi tergantung pertandingan besok di Surabaya. Persija lawan PSMS, kemudian Port lawan Persebaya, kita tunggu hasilnya baru diputuskan," kata Arya saat ditemui seusai pertandingan Persib vs Tampines Rovers di Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Kabupaten Bandung, Jumat (31/7/2026) malam.

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Menurutnya, banyak opsi stadion yang bisa dipakai sebagai venue semifinal dan final, selain di Bandung atau Surabaya.

Hanya saja, panitia enggan terburu-buru untuk menentukan dan memilih untuk menunggu hasil pertandingan besok.

Venue pertandingan semifinal dan final Piala Presiden 2026 masih menunggu hasil tim yang bertarung di Grup B besok di Surabaya.

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TAGS   Piala Presiden  Piala Presiden 2026  Surabaya  final Piala Presiden 2026 
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