JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Verdonk Berbicara dengan Kluivert Sebelum Gabung Lille 

Selasa, 02 September 2025 – 08:45 WIB
Verdonk Berbicara dengan Kluivert Sebelum Gabung Lille  - JPNN.COM
Bek sayap Timnas Indonesia Calvin Verdonk (kanan) berfoto bersama Presiden klub Liga Prancis Lille Olivier Letang (kiri) setelah resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar, Senin (1/9/2025) waktu setempat. (Antara/losc.fr)

jpnn.com - JAKARTA - Calvin Verdonk resmi bergabung dengan klub Liga Prancis Lille.

Verdonk mengaku sempat berbicara dengan Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert sebelum memutuskan bergabung dengan Lille pada bursa transfer musim panas ini.

Dikutip dari laman resmi klub, Selasa, Verdonk mendengarkan banyak hal baik dari Kluivert yang pernah menjadi pemain Lille pada musim 2007/2008.

"Saya berbicara dengan Patrick Kluivert tentang LOSC (Lille), dan dia memberi tahu saya hal-hal positif tentang klub ini. Dia masih punya teman di sini," ungkap Verdonk.

Patrick Kluivert pernah membela Lille pada musim 2007/2008 sebelum memutuskan pensiun sebagai pesepak bola profesional di akhir musim kompetisi.

Verdonk menjadi pemain Indonesia dan Asia pertama yang membela Lille.

Dia mengungkapkan perasaannya bagaimana perasaannya bisa bergabung dengan juara Liga Prancis musim 2020/2021.

"Saya sangat bangga bergabung dengan LOSC. Saya jelas sudah mengenal klub ini sebelum bergabung. LOSC adalah klub Prancis yang hebat, yang memenangkan liga dan Trofi Champions (Piala Super Prancis) pada tahun 2021, di liga yang tangguh dan fisik, dengan pemain-pemain yang sangat bagus," jelas Verdonk.

Verdonk mengaku sebelum memutuskan bergabung dengan Lille, berbicara dengan Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert.

