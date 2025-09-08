Vero.BK and The Tumbleboys Hadirkan Lagu Untuk Masa Lalu

jpnn.com, JAKARTA - Vero.BK and The Tumbleboys, band country/rockabilly asal Yogyakarta, merilis single terbaru yang bertajuk Untuk Masa Lalu.

Lagu tersebut diluncurkan melalu kerja sama dengan label rekaman demajors.

Untuk Masa Lalu mengangkat kerinduan mendalam akan masa kecil yang penuh kehangatan dan kebahagiaan sederhana, sebuah masa yang kini terasa begitu jauh di tengah kerasnya perjalanan dewasa.

Liriknya lahir dari kumpulan kenangan indah yang dibagikan oleh para personel band dalam percakapan santai, dan dituangkan menjadi sebuah ungkapan rindu yang tulus.

Meski membawa nuansa sendu, single Untuk Masa Lalu tidak menyiratkan kesedihan yang mendalam, melainkan sebuah perenungan lembut yang mengajak pendengar untuk menghargai dan mengenang kehangatan masa lalu yang membentuk siapa hari ini.

Dalam proses produksinya, single tersebut sebenarnya sudah pernah direkam sebelumnya oleh Vero.BK and The Tumbleboys.

Namun setelah berdiskusi dengan pihak label dan melalui pertimbangan internal, diputuskan untuk merekam ulang dengan penambahan elemen instrumen fiddle dan lap steel guna memperkuat nuansa country yang lebih kental.

Keputusan untuk berkolaborasi dengan pemain tambahan itu terbilang mendadak, bahkan tanpa adanya sesi latihan bersama terlebih dahulu.