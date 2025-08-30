Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment

Verrell Bramasta Anteng di Tengah Demo, Warganet Tuntut Turun ke Jalan

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 11:34 WIB
Verrell Bramasta Anteng di Tengah Demo, Warganet Tuntut Turun ke Jalan - JPNN.COM
Anggota DPR RI Verrell Bramasta saat di parlemen. Foto: koleksi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas sekaligus anggota DPR RI Verrell Bramasta menjadi bulan-bulanan warganet karena tidak terlihat buka suara di tengah memanasnya aksi demo dalam negeri.

Verrell Bramasta diketahui aktif membagikan kesehariannya sebagai anggota DPR RI melalui media sosial resminya.

Namun, sejak masyarakat turun menyuarakan aspirasinya ke jalan, Verrell terlihat tidak memberikan respons apa pun perihal kondisi tersebut.

Baca Juga:

Lantaran hal ini, kolom komentar unggahan Verrell di Instagram pun digeruduk warganet menuntut buka suara.

Banyak komentar warganet memberikan pernyataan skeptis terhadap unggahan video terakhir Verrell Bramasta yang berjudul Kerja Nyata selama 7 bulan.

Video tersebut berisikan kehidupan Verrell selama menjadi anggota DPR, mulai dari rapat hingga menerima arahan dari Presiden Prabowo.

Baca Juga:

Di tengah kemarahan masyarakat terhadap anggota DPR, video Verrell itu mendapatkan reaksi negatif yang tinggi.

Banyak warganet mempertanyakan Kerja Nyata yang dimaksud oleh Verrell sebagai anggota parlemen seperti apa.

Selebritas Verrell Bramasta anteng di tengah demo masyarakat terhadap DPR RI yang memanas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Verrell Bramasta  Demo  DPR  demo DPR 
BERITA VERRELL BRAMASTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp