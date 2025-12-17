Verrell Bramasta Berkomitmen Beri Perhatian kepada Atlet Disabilitas

jpnn.com - Anggota Komisi X DPR RI Verrell Bramasta berkomitmen memberikan perhatian dan dukungan terhadap atlet disabilitas.

Perhatian diberikan Verrel, seperti ketika menghadiri Fun Paralympic Kabupaten Karawang 2025 beberapa waktu lalu yang digagas Lentera Sosial Community bekerja sama dengan National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Karawang.

Verrell menilai event tersebut bisa mendorong semangat olahraga inklusif dan memberikan ruang partisipasi yang setara bagi para penyandang disabilitas.

Kehadiran Verrell menandai keseriusannya dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya di bidang olahraga.

"Kita sering bertepuk tangan di podium, tetapi lupa menyediakan jalannya ke podium. Bangga saat medali dikalungkan, tetapi kadang masih abai terhadap akses. Itulah kenyataan yang masih harus kita ubah bersama," kata Verrell melalui siaran pers, Rabu (17/12/2025).

Fun Paralympic Kabupaten Karawang 2025 sendiri mempertandingkan voli duduk dan tenis meja yang diikuti oleh puluhan atlet disabilitas dari Karawang, Bekasi, Purwakarta, hingga Subang.

Verrel ketika itu tidak hanya hadir menyaksikan pertandingan, tetapi juga turun ke lapangan untuk merasakan sendiri tantangan yang dihadapi para atlet disabilitas. Dia mencoba bermain tenis meja bersama para atlet, juga voli duduk yang memerlukan teknik khusus.

"Ternyata bermain voli duduk itu tidak semudah yang dibayangkan. Benar-benar butuh kekuatan, kelincahan, dan konsentrasi yang tinggi. Saya semakin salut melihat dedikasi teman-teman atlet yang terus berlatih dan memberikan yang terbaik," ujar Verrell.