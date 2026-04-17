Verse Lite Hotel Gajah Mada Raih Agoda Golden Circle Awards, Gavin Gunawan: Bukti Konsistensi Verse Group

Jumat, 17 April 2026 – 07:48 WIB
CEO Verse Group Gavin Gunawan (tengah). Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kabar membanggakan datang dari industri perhotelan.

Verse Lite Hotel Gajah Mada, salah satu unit di bawah naungan Verse Group, kembali menorehkan prestasi dengan meraih Agoda Golden Circle Awards.

Penghargaan ini menjadi bukti atas kualitas layanan serta konsistensi performa hotel dalam menghadapi persaingan industri hospitality yang makin ketat.

Agoda Golden Circle Awards sendiri merupakan bentuk apresiasi global yang diberikan kepada hotel-hotel dengan standar tinggi, baik dari sisi pelayanan, kepuasan tamu, maupun kinerja bisnis yang berkelanjutan.

Konsistensi yang Terjaga

Bagi Verse Group, pencapaian ini bukanlah yang pertama. Penghargaan yang kembali diraih ini mencerminkan konsistensi perusahaan dalam menjaga kualitas layanan sekaligus terus beradaptasi di industri perhotelan.

Sejumlah unit hotel di bawah Verse Group, seperti Verse Luxe Hotel Wahid Hasyim, Verse Lite Hotel Gajah Mada, dan OakTree Urban Jakarta, sebelumnya juga telah menerima penghargaan serupa dari Agoda di berbagai periode.

Pada tahun 2019 dan 2021, dua unit hotel bahkan berhasil meraih penghargaan secara bersamaan.

