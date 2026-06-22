Versi Anak Buah Prabowo, Kritik Lahir untuk Memperbaiki, Bukan Menghancurkan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra Azis Subekti kebebasan berbicara menjadi hak penting dalam demokrasi, tetapi harus digunakan dengan tanggung jawab.

Azis menyebut persoalan besar demokrasi modern ialah makin terbukanya ruang berbicara yang tidak selalu diikuti peningkatan kualitas percakapan publik.

"Makin luas kebebasan berbicara, makin sulit menemukan percakapan yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Ini ironi demokrasi modern,” kata Azis melalui keterangan persnya, Senin (22/6).

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Dia mengatakan kritik terhadap pemerintah tentu sah dan diperlukan. Demonstrasi, pengawasan media, suara akademisi, aktivis, mahasiswa, dan masyarakat sipil menjadi bagian penting dari demokrasi.

Namun, dia mengingatkan gejala lain di sosial, yakni kritik berubah menjadi kemarahan yang jelas tak berorientasi ke perbaikan.

"Ya, yang menjadi masalah itu ketika kritik kehilangan niat memperbaiki dan hanya menyisakan keinginan menghancurkan,” ujarnya.

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Azis menuturkan kritik lahir dari niat memperbaiki keadaan. Sebaliknya, kebencian hanya membutuhkan pelampiasan.

"Kritik bertanya apa yang harus diperbaiki. Kebencian bertanya siapa yang harus dihancurkan," kata legislator Dapil VI Jawa Tengah (Jateng) itu.