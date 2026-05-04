Versi Anyar Jeep Avenger: Makin Segar dan Fungsional

Senin, 04 Mei 2026 – 07:02 WIB

jpnn.com - Jeep memperkenalkan versi terbaru dari lini SUV kompaknya, Jeep Avenger di Rio de Janeiro, Brasil.

Avenger terbaru hadir dengan sentuhan facelift yang terasa signifikan.

Tampilan luarnya kini lebih segar dan modern, tanpa meninggalkan karakter tangguh khas Jeep.

Gril tujuh slot ikonik tetap dipertahankan, tetapi tampil lebih tajam dan menyatu dengan desain lampu LED.

Di bagian samping, perubahan terlihat pada desain wheel arch yang dibuat lebih menonjol.

Sentuhan itu memperkuat aura SUV berkemampuan off-road, meski Avenger tetap dirancang untuk mobilitas perkotaan.

Di belakang, identitas visual diperkuat lewat lampu berbentuk “X” yang khas.

Pilihan warna two-tone yang kontras antara bodi dan atap ikut menambah daya tarik visual Avenger.