Versi BMKG, Hujan Lebat Bakal Guyur 3 Provinsi saat Mudik dan Balik Lebaran 2026

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap bahwa hujan intensitas ringan dan lebat kemungkinan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi persiapan arus mudik Lebaran 2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3).

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyebut kondisi cuaca pada periode Maret hingga awal April 2026 umumnya berada pada kategori hujan menengah hingga tinggi.

"Ini umumnya diprediksi hujan pada kategori menengah hingga tinggi," katanya.

Faisal memprediksi tiga provinsi, yakni Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), dan Sulawesi Selatan (Sulsel) bakal terjadi curah hujan lebat dari Maret hingga awal April 2026.

"Waspada tiga provinsi yang berpotensi mengalami curah hujan sangat tinggi," ujarnya.

Faisal memerinci kondisi cuaca pada periode 11-20 Maret dan 21-30 Maret didominasi hujan ringan hingga sedang.

“Kalau hujan lebat tadi sudah saya sebutkan di beberapa provinsi yang dapat diperhatikan, tetapi pada saat Lebaran sendiri, ini diperkirakan didominasi kondisi berawan hingga berpotensi hujan lebat,” ujarnya.