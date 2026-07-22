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JPNN.com - Politik

Versi Gerindra: Alasan Kesehatan Bikin Nanik Mundur, Bukan Terkait Hukum

Rabu, 22 Juli 2026 – 18:51 WIB
Versi Gerindra: Alasan Kesehatan Bikin Nanik Mundur, Bukan Terkait Hukum - JPNN.COM
Nanik S Deyang di Istana Negara. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Juru bicara Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyebut Nanik Sudaryati Deyang mundur dari posisi Kepala BGN, karena alasan kesehatan untuk fokus menjalani pengobatan. 

"Saya dengar berobatnya tidak hanya di dalam negeri, dalam rangka itu, barangkali kemudian, Ibu Nanik meminta untuk pengunduran diri," kata dia ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7).

Dia mengatakan keinginan Nanik untuk berobat membuat wanita kelahiran Jawa Timur itu sulit fokus membenahi BGN.

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"Ya, memang, kan, BGN sedang fokus pembenahan, ya. Tentu juga dibutuhkan energi yang besar dalam rangka mengurus atau mengelola BGN ini," ujar Bahtra.

Dia kemudian menerima pertanyaan awak media soal kemungkinan Nanik mundur dari kursi Kepala BGN, akibat tersangkut kasus korupsi lembaga tersebut yang saat ini ditangani Kejagung. 

Bahtra tentu membantah narasi yang mengaitkan pengunduran diri Nanik dengan persoalan hukum.

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Terlebih lagi, ujar dia, Nanik telah membeberkan ke publik bahwa alasan mundur berkaitan dengan kesehatan. 

"Ibu Nanik, kan, sudah menyampaikan, ya, soal alasan kenapa beliau mengundurkan diri, terkait soal sedang sakit, terus kemudian ingin fokus melakukan pengobatan," ujarnya.

Juru bicara Gerindra Bahtra Banong mengatakan keinginan Nanik untuk berobat membuat wanita kelahiran Jawa Timur itu sulit fokus membenahi BGN.

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TAGS   Nanik S Deyang  Nanik mundur dari kepala BGN  Gerindra  BGN 
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