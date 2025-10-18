Versi Golkar: Program Prabowo Setahun Jabat Presiden RI Menyentuh Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Politikus senior Golkar Muhidin Mohamad Said menyebut partainya merasa program Presiden RI Prabowo Subianto selama setahun memimpin Indonesia sudah menyentuh persoalan rakyat.

"Program-program Pak Prabowo yang sekarang yang menyentuh langsung kepada rakyat itu sangat luar biasa," kata dia menjawab awak media di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (18/10).

Muhidin mengatakan Golkar berkomitmen mendukung program prorakyat Prabowo, karena berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tentunya bagaimana membuka lapangan kerja baru di seluruh Indonesia," ujar legislator DPR RI itu.

Muhidin bahkan mengatakan Presiden Prabowo terus berupaya mewujudkan janji menciptakan banyak lapangan pekerjaan.

"Apa yang dilakukan ini itu akan mengarah ke sana," ungkapnya.

Dia mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada prinsipnya sudah memunculkan banyak lapangan kerja. Semisal, satu titik dapur yang menampung 45 pegawai.

"Belum masalah pertumbuhan ekonomi yang bisa menyerap hasil-hasil produksi di pedesaan," ungkap Muhidin.