JPNN.com - Politik - Parpol

Versi Mardiono Ada Peran 'Orang Baik' Sampai Terwujudnya Rekonsiliasi di PPP

Senin, 06 Oktober 2025 – 18:38 WIB
Ketum PPP Muhamad Mardiono ditemui di Jakarta, Kamis (2/10). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengungkapkan peran 'orang baik' yang membuat dua kubu di partai berlambang Kabah menjadi bersatu.

Dia berkata demikian dalam konferensi pers setelah Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menerbitkan surat keputusan (SK) baru terkait kepengurusan PPP.

Diketahui, SK baru itu membuat dua kubu yang berseberangan menjadi bersatu, yakni Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto.

Mardiono dan Agus berdasarkan SK baru kepengurusan PPP masing-masing menempati posisi ketum serta waketum.

Mardiono mengaku bertemu Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin dua hari sebelum SK baru kepengurusan PPP diumumkan pada Senin (6/10) ini.

Dia mengaku ada peran 'orang baik' memfasilitasi pertemuannya dengan Gus Yasin yang berbeda kubu.

"Dua hari yang lalu saya telah mengadakan pertemuan, difasilitasi oleh orang-orang baik, yaitu untuk pertemuan itu antara Gus Taj Yasin dan saya," kata dia di kantor Kemenkum, Jakarta, Senin.

Adapun, Gus Yasin sebelumnya masuk dalam barisan kubu Agus yang berseberangan dengan Mardiono setelah proses Muktamar X. 

Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengungkapkan peran orang baik yang membuat dua kubu di partai berlambang Kabah menjadi bersatu. Siapa itu?

TAGS   PPP  Mardiono  Menkum  Agus Suparmanto 
