Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Versi Menhut, Upaya Menjaga Hutan Tak Bakal Jalan Tanpa Keterlibatan Masyarakat

Jumat, 20 Februari 2026 – 20:30 WIB
Versi Menhut, Upaya Menjaga Hutan Tak Bakal Jalan Tanpa Keterlibatan Masyarakat - JPNN.COM
Menhut Raja Juli Antoni saat membuka dialog di Menara Peninsula, Jakarta, Kamis (19/2) kemarin. Source for JPNN

jpnn.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan keberhasilan menjaga rimba di Indonesia sebenarnya ditentukan oleh keterlibatan masyarakat.

Hal ini disampaikan Raja Juli saat membuka dialog di Menara Peninsula, Jakarta, Kamis (19/2) kemarin.

"Pembelajaran dari berbagai penjuru dunia menunjukkan sekali lagi yang berhasil menjaga hutan adalah negara-negara yang mampu bekerjasama dengan masyarakat menjadikan hutan tidak berjarak dengan masyarakat,” ujar Menhut dikutip Jumat (20/2).

Baca Juga:

Adapun, dialog berjudul Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera. Turut hadir Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin dalam acara.

Raja Juli mengatakan perhutanan sosial menjadi strategi pemerintah dalam mewujudkan kelestarian rimba, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Menurutnya, pendekatan yang inklusif membuat masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang dijauhkan dari hutan, melainkan sebagai mitra utama negara. 

Baca Juga:

“Masyarakat bisa memanfaatkan hutan untuk kepentingan hidup mereka, tapi secara bersamaan juga memiliki komitmen untuk terus menjaga hutan secara lestari,” ujar Raja Juli.

Pemerintah, lanjut dia, terus memperluas akses perhutanan sosial, termasuk percepatan pengakuan rimba adat. 

Menhut Raja Juli Antoni mengatakan keterlibatan masyarakat menjadi penting dalam upaya menjaga hutan di Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hutan  menhut  Raja Juli Antoni  Perhutanan Sosial 
BERITA HUTAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp