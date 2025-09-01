Versi Menko BG, Kondisi Keamanan Mulai Kondusif Pascademonstrasi Berujung Ricuh

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan atau BG bersyukur kondisi keamanan kembali kondusif setelah demonstrasi berujung ricuh pada akhir Agustus 2025.

Sebab, kata dia, roda ekonomi dan aktivitas masyarakat mulai berjalan berjalan seperti sedia kala setelah kerusuhan.

Hal demikian dikatakan BG setelah memimpin rapat koordinasi membahas kondisi keamanan pascademonstrasi di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (1/9).

“Syukur alhamdulillah kondisi hari ini sudah semakin normal, semakin kondusif, dan ini situasi yang harus kita pertahankan bersama," kata BG, Senin.

Eks Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) itu menuturkan ada beberapa arahan yang muncul dari hasil sidang kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (31/8) kemarin.

Pertama, kata dia, pemerintah merumuskan langkah terukur dalam menghadapi aksi-aksi anarkis.

Kedua, pemerintah bakal membangun diskusi di media sosial yang lebih konstruktif dan sehat setelah demonstrasi berujung ricuh.

Selanjutnya, pemerintah melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk menyejukkan suasana pascademonstrasi.