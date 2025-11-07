Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Legislatif

Versi Sufmi Dasco, Sebegini Usia Pelaku Ledakan di SMAN 72, Hmm...

Jumat, 07 November 2025 – 19:10 WIB
Versi Sufmi Dasco, Sebegini Usia Pelaku Ledakan di SMAN 72, Hmm... - JPNN.COM
Suasana di gerbang SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara setelah ledakan, Jumat (7/11). Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pelaku ledakan SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (7/11) siang ini berusia 17 dan tengah menjalani operasi di RS Islam Cempaka Putih.

Hal demikian tertuang saat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengunjungi RS Islam Cempaka Putih, Jakarta.

Dasco yang mengenakan jaket hitam tampak didampingi Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ketika mendatangi RS Islam Cempaka Putih.

Adapun, RS Islam Cempaka Putih menjadi tempat merawat para korban dan terduga pelaku ledakan di SMAN 72.

Dasco awalnya mengaku datang ke RS Islam Cempaka Putih untuk menjenguk para korban ledakan di SMAN 72.

"Ya, yang pertama, kami sampaikan keprihatinan yang mendalam, atas terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan ini," kata dia, Jumat.

Dasco mengaku melihat ada empat orang yang sedang dioperasi di RS Islam Cempaka Putih setelah peristiwa ledakan.

"Kemudian masih dalam perawatan sekitar 20. Kira-kira delapan yang sebentar lagi boleh pulang. Dari total 60-an lebih yang daritadi sudah masuk," kata Ketua Harian Gerindra itu.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap usia pelaku ledakan SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (7/11). Berapa itu?

