Versi Terbaru BYD Atto 1: Sistem God's Eye dan 505 Km

Selasa, 28 April 2026 – 06:32 WIB

jpnn.com - BYD baru saja memperkenalkan pembaruan signifikan pada hatchback listrik mungilnya, Seagull, atau dikenal Atto 1 di pasar Indonesia.

Secara tampilan, Atto 1 masih mempertahankan karakter kompak khas city car, tetapi sentuhan baru membuatnya terasa lebih segar.

Pilihan warna diperbarui, pelek 16 inci dibalut ban profil 175/55 R16, serta hadir detail modern seperti lampu aksen biru di buritan.

Belum berhenti di situ, tersedia opsi sensor LiDAR di atap, kamera tambahan di fender depan, hingga wiper belakang ganda—fitur yang sebelumnya absen.

Opsi sensor LiDAR, di mana mobil kini memiliki kemampuan berkendara semi otonom melalui bantuan sistem "God’s Eye B".

Masuk ke kabin, penyegaran terasa lebih fungsional. Tata letak tombol setir dibuat lebih sederhana, sementara beberapa varian mendapat tuas kemudi pintar.

Konsol tengah tampil lebih rapi dengan warna senada interior, dilengkapi wireless charging 50W yang sudah dibekali ventilasi pendingin.

Detail kecil seperti cup holder tunggal dan armrest dengan mekanisme buka-tutup juga menambah kenyamanan penggunaan harian.