VERTEX8 Hadirkan HYROX Training Club X di BSD

Selasa, 28 April 2026 – 18:21 WIB

jpnn.com, TANGERANG - VERTEX8 menghadirkan pengalaman latihan berbasis HYROX di Indonesia, tepatnya di Eastvara Mall BSD.

HYROX merupakan format kompetisi fitness global yang menggabungkan lari dengan berbagai functional workout dalam satu rangkaian yang konsisten di seluruh dunia.

Tren ini menjadikan VERTEX8 hadir dengan pendekatan yang lebih sistematis dan aksesibel bagi masyarakat Indonesia.

Didukung oleh 20FIT Shop sebagai distributor resmi HYROX di Indonesia, VERTEX8 hadir sebagai HYROX Training Club X, pusat kebugaran yang menyediakan fasilitas latihan khusus untuk kompetisi kebugaran HYROX

Tempat ini menggunakan peralatan resmi, yakni Centr, serta metode latihan yang mengombinasikan lari dan functional strength untuk mempersiapkan peserta menghadapi kompetisi HYROX.

“VERTEX8 dengan bangga memperkenalkan HYROX Training Zone (HTCX), ruang khusus yang dirancang untuk meningkatkan performa melalui pelatihan terstruktur yang berfokus pada standar kompetisi,” ujar Hernando Santoso selaku Owner Vertex8.

Di VERTEX8, setiap program dirancang untuk membantu member mencapai target personal mereka, mulai dari meningkatkan endurance, strength, hingga performa kompetitif.

Dengan didukung oleh coach berpengalaman dan komunitas yang suportif, VERTEX8 tidak hanya menjadi tempat latihan, tetapi juga ekosistem untuk berkembang.