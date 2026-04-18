Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Vespa 946 Horse Hadir di Indonesia, Dijual Terbatas

Sabtu, 18 April 2026 – 07:40 WIB
Vespa 946 Horse Hadir di Indonesia, Dijual Terbatas - JPNN.COM
Vespa 946 Horse. Foto: piaggio

jpnn.com, JAKARTA - Vespa kembali memainkan kartu eksklusivitasnya di pasar Indonesia, melalui Vespa 946 Horse, model edisi terbatas yang menjadi bagian dari koleksi Lunar Series.

Skuter melanjutkan tema sebelumnya—Dragon dan Snake—dengan mengangkat simbol Tahun Kuda dalam kalender Imlek.

Tak sekadar menghadirkan produk baru, Vespa membawa narasi kuat soal karakter kuda: tangguh, dinamis, sekaligus berwibawa.

Filosofi itu diterjemahkan ke dalam desain yang memadukan garis klasik khas Vespa, dengan sentuhan modern.

Warna bay atau cokelat tua menjadi identitas utama Vespa 946 Horse.

Nuansa itu terinspirasi dari kilau bulu kuda, dipadukan dengan finishing matte dan glossy pada bodi berbahan baja.

Detail emas disematkan secara halus, termasuk monogram “V” timbul di bagian bawah jok yang memberi kesan mewah tanpa berlebihan.

Sentuhan Italia terasa kuat, terutama pada jok kulit handmade yang terinspirasi dari perlengkapan berkuda.

Vespa kembali memainkan kartu eksklusivitasnya di pasar Indonesia, melalui Vespa 946 Horse, model edisi terbatas yang menjadi bagian dari koleksi Lunar Series.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Vespa  Vespa 946 Horse  Piaggio  edisi terbatas Vespa 946 Horse 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp