JPNN.com - Otomotif - Motor

Vespa Bawa DNA Ikonik ke Dunia Fashion Lewat Lini Apparel dan Merchandise

Selasa, 27 Januari 2026 – 16:38 WIB
Ilustrasi produk dan apparel Vespa. Foto: piaggio

jpnn.com, JAKARTA - Menjawab kebutuhan penggemar dengan mobilitas tinggi dan karakter urban yang kuat, PT. Piaggio Indonesia (Vespa) memperkenalkan Dealer Equipment Collection (DEC).

DEC adalah lini apparel dan merchandise premium yang memadukan DNA desain ikonik Vespa dengan sentuhan streetwear modern.

Dealer Equipment Collection dirancang untuk menemani berbagai aktivitas harian, mulai dari riding pagi, rutinitas kerja, hingga hangout malam hari.

Setiap item hadir dengan pendekatan desain yang relevan dengan gaya hidup urban masa kini, tetap fungsional dan tak meninggalkan kesan stylish.

Menariknya, Vespa menghadirkan palet warna yang dikurasi layaknya lifestyle moodboard.

Pada lini apparel seperti t-shirt, polo shirt, hoodie, windbreaker, dan baseball cap, warna Black dan Origin menjadi andalan karena mudah dipadukan.

Warna Nomad hadir khusus pada polo shirt, hoodie, dan windbreaker dengan nuansa earthy, sementara White disematkan pada t-shirt untuk tampilan clean dan modern.

Di lini merchandise, Vespa mengusung karakter minimalis dan sleek.

