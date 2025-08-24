?Vespunk Comeback, Rilis Video 'Bukan Itu' Saat Perayaan Ultah Scooterhood

jpnn.com, JAKARTA - Band pop punk yang lahir dari komunitas Vespa, Vespunk akhirnya resmi comeback setelah 5 tahun vakum.

Kembalinya Vespunk ditandai dengan perilisan sebuah lagu terbaru yang berjudul Bukan Itu.

Band beranggotakan Wawah (vokal), Ledu (gitar), Fahri (drum), dan Farre (bass) itu bahkan menggelar pemutaran perdana atau premiere video musik Bukan Itu pada Agustus, bulan berdirinya Vespunk.

‎

Pada 13 tahun lalu, tepatnya 17 Agustus 2012, band tersebut menetas dengan nama Scooterhood.

Sebanyak 12 lagu berbahasa Inggris menandai debut album Scooterhood pada masa itu hingga meraih popularitas di kalangan komunitas Vespa dan kancah musik.

Pada album kedua, demi menghindari kerancuan, unit pop punk asal Jakarta itu lalu bermetamorfosis menjadi Vespunk.

Langkah Vespunk kemudian ditandai dengan lahirnya 10 lagu bahasa Indonesia.

‎

Kini, Vespunk menandai perayaan 12 tahun eksistensi dengan peluncuran video musik Bukan Itu di Lima Dua Coffee, Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu (23/8) malam.

Momen tersebut menjadi penanda kebangkitan Vespunk, bangkit dari badai pandemi, bangkit dari hiatus.

‎

"Saat hiatus, komunikasi tetap berjalan meski secara fisik kami berjauhan. Teman komunitas Vespa terus bertanya ‘kapan Vespunk balik lagi’. Hal itu bikin kami sadar: Ini bukan cuma band, ini rumah. Kami harus kembali," kata Ledu Vespunk.

‎

‎Single baru yakni Bukan Itu menawarkan sisi eksotis Vespunk yakni lebih kalem, namun tetap sarat makna.

Dengan aransemen masih dalam spirit pop punk, lagu tersebut hadir dengan tempo lebih average, dan melodius.

‎

‎Sementara soal tema lirik, Bukan Itu menyentuh konflik emosional serta hubungan antarmanusia, pasangan, teman, orang tua dan anak.

‎

‎“Pesannya sederhana tetapi dalam, kalau ada konflik, jangan cari menang. Empati adalah solusi meredam api emosi," jelas Wawah, vokalis sekaligus executive produser Vespunk.

‎

Adapun Vespunk menggarap video musik Bukan Itu secara mandiri di salah satu studio di kawasan Kebagusan, Jakarta.