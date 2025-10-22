VGT Dorong Sistem Transportasi Cerdas Lewat Teknologi WIM-VISI

jpnn.com, JAKARTA - Visi Global Teknologi (VGT) berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengembangan transportasi darat yang lebih cerdas, aman, dan terintegrasi melalui penerapan teknologi Weigh in Motion Vehicle Smart Integration (WIM-VISI).

Seminar “WIM for The Future” menjadi momentum penting untuk membahas penerapan sistem ini di berbagai sektor seperti logistik, pertambangan, dan infrastruktur jalan.

Teknologi WIM-VISI memungkinkan penimbangan kendaraan otomatis secara real-time tanpa menghentikan arus lalu lintas, mendukung kebijakan Over Dimension and Overload (ODOL), serta meningkatkan transparansi data dan keselamatan operasional.

“WIM-VISI bukan hanya alat timbang, melainkan fondasi sistem transportasi cerdas masa depan. Melalui seminar ini, kami ingin mendorong adopsi WIM-VISI secara nasional dan membuka ruang kolaborasi antara pemerintah, BUMD, dan sektor swasta,” ujar Ir. Hilman Muttaqin, S.T., M.Sc., IPM., Pakar Implementasi WIM di Indonesia.

Hingga 2025, tercatat 36 sistem WIM-VISI telah diimplementasikan di berbagai sektor, mulai dari jalan nasional, pelabuhan, hingga pertambangan.

Di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan, sistem ini beroperasi di tujuh lokasi seperti Balonggandu, Losarang, dan Muara Lembu, meningkatkan efektivitas pengawasan kendaraan hingga sepuluh kali lipat dibanding metode timbang statis.

Selain itu, sistem WIM-VISI juga diterapkan di 15 jembatan utama di Pulau Jawa dengan mencatat lebih dari dua juta kendaraan per bulan, di mana 530 ribu di antaranya teridentifikasi overload.

Di sektor pertambangan, penerapan di Borneo Indobara (Sinarmas Group) memangkas waktu timbang dari 15 menit menjadi lima detik per kendaraan, mendukung kelancaran operasi 24 jam hingga 4.500 kendaraan per hari.