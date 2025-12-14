Via Octora Tuangkan Kepedihan Cinta dalam Single Tak Mungkin Menyatu

Minggu, 14 Desember 2025 – 04:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Solois pendatang baru, Via Octora, menapaki industri musik Indonesia melalui single perdana berjudul “Tak Mungkin Menyatu”.

Lagu bergenre pop balada ini dirilis secara digital dan tersedia di berbagai platform streaming sejak 17 Oktober 2025.

Dalam proses penggarapannya, Via Octora menggandeng musisi sekaligus produser Dendi Dharmawan.

Kolaborasi tersebut menghasilkan karya yang menonjolkan karakter vokal Via yang lembut, namun sarat dengan kedalaman emosi.

Secara musikal, “Tak Mungkin Menyatu” dikemas dengan aransemen yang sederhana namun efektif.

Dominasi instrumen piano dan string membangun suasana melankolis, sekaligus memberi ruang bagi eksplorasi interpretasi vokal yang emosional.

Dari sisi lirik, lagu ini mengangkat kisah cinta yang tak dapat bersatu akibat perbedaan prinsip, keadaan, maupun waktu.

Tema tersebut dikemas dalam narasi universal tentang ketidakberdayaan menghadapi kenyataan yang kerap dialami banyak orang.