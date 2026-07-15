Vibes Hutan Tropis Hadir di PIK2, The Daun Bikin Betah Menikmati Suasana Berbeda

jpnn.com, TANGERANG - Tempat nongkrong di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) bukan hanya soal menikmati pemandangan laut atau mencicipi kuliner.

Kini sebuah spot baru bernama The Daun yang menyuguhkan pengalaman berbeda, yakni suasana layaknya berada di tengah hutan tropis, hadir di kawasan mandiri terintegrasi itu.

The Daun yang baru melakukan soft opening di PIK2 merupakan kafe berkonsep ruang hijau dengan pepohonan rindang, tanaman hidup, aliran air, hingga efek kabut atau mist yang menciptakan kesan lebih sejuk.

Konsep itu kontras dengan karakter kawasan pesisir yang identik dengan cuaca panas.

Salah seorang pengunjung The Daun, Michelle Valencia mengaku penasaran setelah melihat unggahan tentang spot baru nongkrong itu di media sosial.

Setelah mengunjungi langsung The Daun untuk mengobati rasa penasaran itu, Michelle ternyata memperoleh pengalaman berbeda dari ekspektasinya.

“Saya kira yang viral cuma dekorasinya, ternyata pas masuk suasananya memang beda. Banyak pohon besar, suara air, terus ada kabut tipis yang bikin tempat ini terasa lebih adem. Rasanya seperti lagi liburan, padahal masih di PIK2,” ujarnya.

Menurut Michelle, suasana yang tenang di The Daun membuatnya betah menghabiskan waktu lebih lama bersama teman-temannya.