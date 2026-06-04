Vibes Music Australia Ekspansi ke Indonesia, Gandeng 2 DJ Ini

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan musik independen berbasis di Melbourne, Vibes Music Australia resmi mengumumkan ekspansi ke Indonesia pada Selasa (3/6).

Langkah tersebut menandai kehadiran formal dalam label tersebut di pasar musik terbesar di Asia Tenggara.

Bersamaan dengan ekspansi ini, Vibes Music Australia meneken kerja sama dua DJ perempuan asal Indonesia, yakni Sora dan Akoto.

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Produser & A&R, Vibes Music Australia Jakarta, Gerard Lasantha mengungkapkan alasan melakukan kolaborasi dengan dua DJ tersebut.

Dia menjelaskan kedua DJ itu memiliki nama yang sudah dikenal luas di skena underground dan klub Jakarta sebelum diperkenalkan kembali dengan identitas panggung internasional.

Menurut dia, Jakarta memiliki budaya musik yang luar biasa hidup dan generasi baru artis berbakat yang siap terhubung dengan penonton internasional.

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"Ekspansi kami merupakan investasi jangka panjang dalam masa depan kreatif kawasan ini," kata Gerard dalam siaran persnya, Kamis (4/6).

Sebagai salah satu pasar musik terbesar dan paling cepat berkembang di Asia Tenggara, Indonesia semakin menjadi pintu masuk strategis bagi artis yang ingin meraih eksposur regional dan internasional.