+Vibes Perkenalkan Diri Lewat Single Perdana, Beb's

Minggu, 19 April 2026 – 15:55 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Positive Vibes atau +Vibes resmi mengawali langkah di kancah musik Indonesia.

Mengusung semangat musik yang segar, ringan, dan penuh energi positif, +Vibes memperkenalkan karya perdana melalui single berjudul Beb's.

+Vibes diperkuat oleh 4 musisi dengan karakter yang unik dan saling melengkapi, yaitu Argo sebagai vokalis, Reezal Noerdza sebagai vokalis, Artocaster pada gitar, dan Yobo pada gitar.

Perpaduan dua vokal yang khas dengan permainan gitar yang dinamis menghadirkan warna musik yang fresh dan mudah dinikmati oleh berbagai kalangan pendengar.

Single Beb's merupakan lagu yang diciptakan oleh Reezal Noerdza, yang terinspirasi dari cerita sederhana tentang hubungan, perasaan, dan dinamika kehidupan anak muda masa kini.

Dengan aransemen musik yang ringan, catchy, dan easy listening, lagu tersebut diharapkan mampu menjadi teman bagi para pendengar dalam berbagai suasana.

Melalui single ini, Positive Vibes (+Vibes) ingin memperkenalkan identitas musik yang mengedepankan energi positif dan kedekatan dengan keseharian pendengar.

Nama +Vibes sendiri mencerminkan semangat mereka untuk menyebarkan aura positif melalui karya musik.