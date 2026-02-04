Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Vicky Mono Kembali, Burgerkill Langsung Melepas Kontinum

Rabu, 04 Februari 2026 – 08:08 WIB
Vicky Mono Kembali, Burgerkill Langsung Melepas Kontinum - JPNN.COM
Burgerkill saat Soundrenaline 2019 di GWK, Bali pada 8 September 2019. Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Band metal asal Bandung, Burgerkill akhirnya merilis single terbaru yang bertajuk Kontinum.

Lagu yang dilepas mulai 1 Februari 2026 itu merupakan karya perdana Burgerkill setelah kembalinya vokalis Vicky Mono.

Kini, Burgerkill siap menghajar jalanan dengan formasi Vicky Mono (vokalis), Agung (gitar), Ramdan (bass), dan Putra (drum).

Baca Juga:

Burgerkill meluncurkan video musik Kontinum melalui akun resmi di YouTube.

Kontinum dipresentasikan sebagai 'kesinambungan yang utuh tanpa jeda mutlak,' menjadi manifesto padat tentang kesinambungan, konfrontasi, dan pembaruan.

Lagu tersebut dibuka dengan intro atmosferik yang sarat ketegangan, lalu meledak dengan suara menghantam khas Burgerkill, riff ketat yang menggiling, serangan ritmis presisi, dan bobot tonal tanpa kompromi, menjadikan musik itu sendiri wadah bagi lengkung ritual lirik.

Baca Juga:

Secara lirik, Kontinum bergerak melalui imaji api, darah, pelindung, dan empati yang terkubur, menegaskan bahwa luka dan sejarah bukanlah titik akhir melainkan bahan mentah untuk transformasi.

Lagu Kontinum dari Burgerkill menampilkan kesinambungan sebagai praksis, membingkai ulang kelelahan dan luka sebagai bukti bertahan hidup, dan menggunakan imaji alkimia tentang pembakaran serta kelahiran kembali untuk menandai metamorfosis, bukan sekadar kehancuran.

Band metal asal Bandung, Burgerkill akhirnya merilis single terbaru yang bertajuk Kontinum.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Burgerkill  Vicky Mono  Vokalis Burgerkill  Burgerkill Kontinum 
BERITA BURGERKILL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp