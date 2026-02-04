Vicky Mono Kembali, Burgerkill Langsung Melepas Kontinum

jpnn.com, JAKARTA - Band metal asal Bandung, Burgerkill akhirnya merilis single terbaru yang bertajuk Kontinum.

Lagu yang dilepas mulai 1 Februari 2026 itu merupakan karya perdana Burgerkill setelah kembalinya vokalis Vicky Mono.

Kini, Burgerkill siap menghajar jalanan dengan formasi Vicky Mono (vokalis), Agung (gitar), Ramdan (bass), dan Putra (drum).

Burgerkill meluncurkan video musik Kontinum melalui akun resmi di YouTube.

Kontinum dipresentasikan sebagai 'kesinambungan yang utuh tanpa jeda mutlak,' menjadi manifesto padat tentang kesinambungan, konfrontasi, dan pembaruan.

Lagu tersebut dibuka dengan intro atmosferik yang sarat ketegangan, lalu meledak dengan suara menghantam khas Burgerkill, riff ketat yang menggiling, serangan ritmis presisi, dan bobot tonal tanpa kompromi, menjadikan musik itu sendiri wadah bagi lengkung ritual lirik.

Secara lirik, Kontinum bergerak melalui imaji api, darah, pelindung, dan empati yang terkubur, menegaskan bahwa luka dan sejarah bukanlah titik akhir melainkan bahan mentah untuk transformasi.

Lagu Kontinum dari Burgerkill menampilkan kesinambungan sebagai praksis, membingkai ulang kelelahan dan luka sebagai bukti bertahan hidup, dan menggunakan imaji alkimia tentang pembakaran serta kelahiran kembali untuk menandai metamorfosis, bukan sekadar kehancuran.