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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Vicky Prasetyo Diduga Menelantarkan Istri Siri yang Sedang Hamil

Rabu, 08 Juli 2026 – 21:11 WIB
Vicky Prasetyo Diduga Menelantarkan Istri Siri yang Sedang Hamil - JPNN.COM
Vicky Prasetyo. Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Seorang perempuan bernama Fangfang muncul ke publik dan membuat pengakuan mengejutkan.

Melalui penasihat hukumnya, Vino, dia mengungkapkan bahwa dirinya merupakan istri siri dari Vicky Prasetyo.

"Narasumber ini merasa dinikahi secara siri, lalu setelah hamil diterlantarkan. Untuk makan saja dia susah nih teman-teman," ujar Vino di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (8/7).

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Dia menuturkan bahwa Fangfang sudah mencoba menghubungi Vicky Prasetyo untuk meminta nafkah.

Akan tetapi menurutnya, pria 42 tahun itu sulit untuk dihubungi.

"Klien saya ini selalu menghubungi VP untuk meminta nafkah ya, dari makan, biaya persalinan, dan sebagainya. Tapi VP ini sangat sulit dihubungi, sangat susah sekali untuk dihubungi," ucap Vino.

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"Sampai hari ini begitu VP tahu, entah dari mana klien saya ini datang ke rumah Bunda Maya, baru VP mau WhatsApp seolah-olah mau berlaku baik," sambungnya.

Saat ini, usia kandungan perempuan tersebut sudah memasuki sembilan bulan.

Seorang perempuan bernama Fangfang muncul ke publik dan membuat pengakuan mengejutkan.

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TAGS   Vicky Prasetyo  istri siri  istri siri Vicky Prasetyo  kasus Vicky Prasetyo 
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