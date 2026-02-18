Vicky Prasetyo Kembali Jadi Perbincangan Netizen, Ini Sebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus komedian, Vicky Prasetyo kembali jadi perbincangan netizen di media sosial.

Kali ini, dia diduga terlibat dalam kasus penipuan. Sebab, seorang perempuan bernama Nunun muncul mengaku uangnya sebesar Rp 700 juta dipinjam oleh Vicky Prasetyo.

Dia mengatakan, kejadian bermula ketika mantan suaminya dijanjikan oleh Vicky Prasetyo untuk menjadi Wakil Bupati Bandung Barat di Pilkada 2024.

"Waktu itu Vicky minta uang sebesar Rp 700 juta kepada saya dengan janji akan menggandeng mantan suami saya dijadikan pendamping dirinya sebagai calon Wakil Bupati di Kabupaten Bandung Barat," kata Nunun di kawasan Jakarta Timur baru-baru ini.

Menurutnya, Vicky Prasetyo meyakinkannya untuk menjadikan mantan suaminya sebagai calon wakil bupati.

Nunun menyebut, vokalis Kudeta itu juga berjanji mengembalikkan uang ratusan juta dalam tempo tiga hari.

"Vicky juga berjanji akan segera mengembalikan pinjaman itu dalam tempo tiga hari. Maka dengan berat hati saya memberikan uang pinjaman itu. Saya tertarik karena Vicky sangat meyakinkan kepada diri saya," bebernya.

Akan tetapi, setelah uang ditransfer, semua janji Vicky Prasetyo disebut hanya isapan jempol belaka.