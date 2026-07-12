Vicky Prasetyo Ungkap Bukti Masih Kirim Nafkah untuk Istri Siri

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Vicky Prasetyo kembali membantah tuduhan telah menelantarkan istri sirinya yang bernama Fangfang.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia membongkar sejumlah fakta terkait perkenalan hingga soal nafkah.

"Slide 1 kamu yang chat duluan menawarkan diri berkenalan dan saya balas dengan ramah," ungkap Vicky Prasetyo menggunggah bukti pesan dari Fangfang.

Selanjutnya Vicky Prasetyo membeberkan bukti transfer uang nafkah untuk Fangfang.

Hal tersebut sekaligus mematahkan tudingan dirinya tidak menafkahi istri sirinya.

"Slide 2 saya masih kirim nafkah 3 hari sebelum akhirnya nangis-nangis ditelantarkan. Setiap bulan juga saya berikan rezekinya untuk ibunya dan anak-anak dari pernikahan sebelumnya. Sebenarnya nafkah tidak harus dipertontonkan baik besar atau kecil semua ini karena situasi karena ada air mata anak-anak saya juga yang harus dijaga," tegas vokalis Kudeta itu.

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Vicky Prasetyo lantas menyampaikan sindiran yang ditujukan kepada Fangfang.

Dia menyindir Fangfang yang diduga sengaja membuat sensasi agar meraih popularitas.