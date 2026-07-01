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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Victor Dethan Ungkap Alasan Sulit Menolak Persija Jakarta

Rabu, 01 Juli 2026 – 10:04 WIB
Victor Dethan Ungkap Alasan Sulit Menolak Persija Jakarta - JPNN.COM
Victor Dethan saat diumumkan manajemen Persija Jakarta secara resmi ke publik, Sabtu (27/6). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Victor Dethan menyadari betul bahwa bergabung dengan Persija Jakarta berarti siap menghadapi tekanan besar.

Meski begitu, winger berusia 21 tahun tersebut melihatnya sebagai kesempatan untuk membuktikan diri bersama salah satu klub terbesar di Indonesia.

Dethan mengaku tak gentar dengan ekspektasi tinggi yang selalu melekat pada Macan Kemayoran.

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Sebaliknya, tantangan tersebut menjadi bahan bakar untuk menunjukkan bahwa dirinya layak mengenakan seragam Persija.

"Persija adalah tim besar. Buat saya, ini kesempatan untuk menguji sekaligus membuktikan kemampuan di klub yang memiliki tuntutan tinggi," jelasnya.

Selain ingin memberikan kontribusi di lapangan, Dethan juga sudah memiliki gambaran momen yang paling ingin dirasakannya bersama Jakmania.

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Selama ini dia hanya merasakan atmosfer Stadion Jakarta International Stadium sebagai pemain lawan. Kini, Dethan ingin menikmati dukungan penuh dari tribune pendukung Persija.

"Saya membayangkan setelah meraih kemenangan pertama, kami bisa bernyanyi bersama suporter dan merasakan kebahagiaan itu," tambahnya.

Victor Dethan menyadari betul bahwa bergabung dengan Persija Jakarta berarti siap menghadapi tekanan besar.

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TAGS   Victor Dethan  Persija  Persija Jakarta  Super League  Liga Indonesia 
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