Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Victor Lai Tak Sabar Melawan Jojo di Final Indonesia Open 2026

Minggu, 07 Juni 2026 – 01:01 WIB
Victor Lai Tak Sabar Melawan Jojo di Final Indonesia Open 2026 - JPNN.COM
Pebulu tangkis Kanada Victor Lai saat berlaga pada ajang Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Foto: Yonex-Sunrise

jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis Kanada Victor Lai membuat kejutan dengan tembus final Indonesia Open 2026.

Tunggal putra kelahiran 19 Desember 2004 itu melaju seusai mengalahkan wakil Taiwan, Chou Tien Chen dengan skor 21-19, 19-21, 21-19 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6).

Kemenangan ini membuat pemain berdarah Kanada-Taiwan tersebut akan menantang wakil tuan rumah Jonatan Christie.

Baca Juga:

Jojo -sapaan akrab Jonatan- masih belum tertahankan seusai menang melawan tunggal putra Thailand Panitchapon Teeraratsakul dengan skor 16-21, 21-10, 21-12.

Victor Lai mengaku tertantang untuk bisa mengalahkan Jonatan di hadapan publiknya sendiri.

Dengan kepercayaan diri tinggi peraih medali perunggu ajang BWF World Championships 2025 itu pengin memberikan segalanya untuk laga final.

Baca Juga:

“Saya ingin merasakan pengalaman bagaimana rasanya melawan andalan tuan rumah,” ujar tunggal putra ranking 14 dunia itu.

Menarik ditunggu laga final Indonesia Open 2026 antara Victor Lai melawan Jonatan Christie.

Pebulu tangkis Kanada Victor Lai lontarkan psywar menjelang laga final Indonesia Open 2026 melawan Jonatan Christie.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Indonesia Open 2026  Jojo  final indonesia open  Victor Lai  Jonatan Christie 
BERITA INDONESIA OPEN 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp