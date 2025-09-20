Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik

Video Berdurasi 1 Menit 5 Detik Anggota DPRD Gorontalo dan Wanita Selingkuhan Ini Viral

Sabtu, 20 September 2025 – 08:08 WIB
Video Berdurasi 1 Menit 5 Detik Anggota DPRD Gorontalo dan Wanita Selingkuhan Ini Viral - JPNN.COM
Tangkapan layar video yang menampilkan oknum anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang viral di media sosial, Jumat (19/9/2025). ANTARA/HO/tangkapan layar video

jpnn.com - Seorang pria mengaku anggota DPRD Provinsi Gorontalo bernama Wahyu Moridu viral di media sosial lantaran ucapannya yang ingin merampok uang negara.

Wahyu Moridu tidak sendiri. Dia terlihat dalam video itu bersama wanita selingkuhannya.

Oknum anggota legislatif tersebut merupakan anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Video viral berdurasi 1 menit 5 detik itu memperlihatkan Wahyu Moridu sedang berbicara dengan seorang wanita dalam sebuah mobil yang melintasi bandara Djalaluddin Gorontalo.

Rekaman video itu mempertontonkan teman wanitanya sedang bertanya kepada Wahyu Moridu tentang tujuan mereka saat itu.

Lalu, Wahyu Moridu menjawab mereka akan menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan menggunakan uang negara.

Selanjutnya dengan nada tegas dia mengatakan bahwa mereka berdua akan merampok uang negara, menghabiskan uang negara, menghabiskan uang negara agar negara miskin.

Kemudian sambil tertawa Wahyu juga menyebut sedang bersama selingkuhannya dan hendak menuju ke Makassar menggunakan uang negara.

Video berdurasi 1 menit 5 detik seorang pria mengaku anggota DPRD Gorontalo bernama Wahyu Moridu dan wanita selingkuhannya viral di media sosial.

