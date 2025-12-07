Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Video Call dengan Raffi Ahmad, Bobby Nasution: Terima Kasih Bantuannya

Minggu, 07 Desember 2025 – 09:56 WIB
Video Call dengan Raffi Ahmad, Bobby Nasution: Terima Kasih Bantuannya - JPNN.COM
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (kiri) saat mengobrol lewat video call WhatsApp dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni RI Raffi Ahmad di Posko Darurat Bencana Pemprov Sumut, Jalan Jenderal Besar AH Nasution Medan, Sabtu (6/12/2025). ANTARA/HO-Diskominfo Sumut

jpnn.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyampaikan terima kasih kepada Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni RI Raffi Ahmad yang mengirim bantuan Rp 5 miliar untuk penanganan korban banjir dan longsor di wilayah Sumut.

"Terima kasih Aa Raffi, atas bantuannya. Semoga sehat, sukses, dan bantuannya segera disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana," kata Bobby saat mengobrol lewat video call WhatsApp dengan Raffi Ahmad di Posko Darurat Bencana Pemprov Sumut, Sabtu (6/12/2025).

Bobby juga memaparkan, bahwa kondisi terkini penanganan bencana di wilayah Sumut tercatat sebanyak 407.256 kepala keluarga atau 1.531.938 jiwa terdampak.

Baca Juga:

Kemudian, terdapat 9.311 kepala keluarga atau 37.158 jiwa hingga kini masih mengungsi, lalu 318 jiwa meninggal dunia, 647 jiwa mengalami luka-luka, dan 123 jiwa dinyatakan hilang.

Bencana hidrometeorologi telah melanda 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara, yakni Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Humbang Hasundutan.

Kemudian, Padangsidempuan, Pakpak Bharat, Mandailing Natal, Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang, Nias, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Asahan, Batu Bara, dan Padang Lawas.

Baca Juga:

"Total ada 13 kabupaten dan lima kota terdampak banjir dan longsor," jelas Bobby setelah menyambut kedatangan Prio Bagja bersama tim dan video call Raffi Ahmad.

Menurut Bobby, bencana hidrometeorologi ini telah menyebabkan kerusakan di berbagai sektor, seperti infrastruktur jalan, dan jembatan nasional maupun provinsi.

Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan terima kasih kepada Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad yang kirim bantuan Rp 5 miliar untuk korban bencana.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bobby Nasution  Gubernur Sumut  Raffi Ahmad  bantuan  Korban Banjir  Sumut 
BERITA BOBBY NASUTION LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp