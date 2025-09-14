Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Video Capaian Prabowo Diputar di Bioskop, Istana Bilang Begini

Minggu, 14 September 2025 – 14:48 WIB
Video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran yang diputarkan di bioskop sebelum film dimulai. Foto: tangkapan layar akun X @puspanrd

jpnn.com, JAKARTA - Sebuah video beredar yang menunjukkan gambar bergerak Presiden Prabowo Subianto menjadi pembuka pemutaran film di bioskop.

Dikutip dari akun @catatanfilm, dituliskan keterangan bahwa “Sebelum Film Mulai, Bioskop Sekarang Putar Video Presiden Prabowo”.

Sejumlah penonton pun mengaku kaget, karena adanya video yang menunjukkan aktivitas dan pencapaian di masa pemerintahan Presiden Prabowo yang ditayangkan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi hal itu. Dia mengatakan bahwa pemutaran video Prabowo di bioskop itu hal yang wajar.

Menurut dia, sepanjang tidak melanggar aturan, seharusnya hal itu tidak menjadi masalah.

“Tentunya sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan keindahan maka penggunaan media-media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah,” jelas Pras, Minggu (14/9).

Adapun, pemutaran video Prabowo di bioksop itu pun mengundang kritikan dari warganet.

“Nonton film itu bayar harusnya tidak dimasukin iklan berbau politik,” tulis akun X @ChakKum.

