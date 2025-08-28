Video Dirinya Dipapah Deddy Corbuzier Viral, Vidi Aldiano Buka Suara

Kamis, 28 Agustus 2025 – 15:43 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Video yang memperlihatkan kejadian Vidi Aldiano dipapah Deddy Corbuzier sesuai manggung di salah satu stasiun televisi sempat viral.

Lantaran hal tersebut, berita mengenai kesehatan Vidi Aldiano memburuk pun menyebar di media sosial.

Merasa kurang nyaman dengan informasi yang berlebihan mengenai kondisi kankernya, Vidi Aldiano memutuskan buka suara.

Pelantun status Palsu tersebut bersyukur mendapat banyak perhatian dari banyak orang mengenai kondisi kesehatannya.

Namun, dia memastikan kondisinya kini tidak sebagaimana informasi yang telah menyebar di media sosial.

"Masih ingat video gua yang sempat viral di media-media, waku gua perform di RCTI. Orang-orang kayak, Om Deddy memapah Vidi. Beritanya ke mana-mana."

"Terima kasih yang sudah concern dan mendoakan, tetapi sesungguhnya gua enggak sesakit itu," kata Vidi Aldiano dalam video klarifikasi yang diunggah melalui akunnya di media sosial, Kamis (28/8).

Vidi mengaku jadi kepikiran setelah melihat banyak berita berlebihan yang menginformasikannya, termasuk soal kabar dirinya menggunakan wig.