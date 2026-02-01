Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Video Pelajar Naik Perahu di Lamtim Viral, Bupati Ela Pastikan Jembatan Segera Dibangun

Minggu, 01 Februari 2026 – 22:45 WIB
Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah. Foto: source for JPNN

jpnn.com - LAMPUNG TIMUR - Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah mengatakan pihaknya segera membangun jembatan di Desa Kali Pasir, Kecamatan Way Bungur.

Itu merupakan respons atas kondisi minimnya akses di wilayah tersebut.

Pelajar dan warga harus menyeberangi sungai menggunakan perahu kecil. Momen tersebut diabadikan melaui video, lalu viral.

Ela sudah berulang kali meninjau lokasi ini. Dia mengaku sudah melakukan upaya agar jembatan segera dibangun.

“Jembatan di lokasi itu panjangnya kurang lebih 100 meter. Kalau dikerjakan sendiri oleh pemerintah kabupaten, kami belum mampu karena keterbatasan anggaran, saya juga sudah beberapa kali meninjau ke lokasi,” ujar Bupati Ela.

Dia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah mengajukan pembangunan jembatan permanen kepada pemerintah pusat sejak beberapa tahun lalu, melalui Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk melalui skema bantuan presiden.

Namun, hingga saat ini, pembangunan tersebut belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran.

Di tengah meningkatnya perhatian publik akibat video yang viral, Bupati Ela menyampaikan bahwa respons lintas instansi mulai bergerak cepat. Kodim, Kodam, serta Kementerian Pekerjaan Umum telah turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi penyeberangan sungai tersebut.

Pemkab Lamtim hanya mampu mengalokasikan sekitar Rp 19 miliar dari kebutuhan anggaran sekitar Rp 80 miliar.

