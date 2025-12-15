Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Video Porno Selebgram Tersebar Luas

Senin, 15 Desember 2025 – 14:36 WIB
Video Porno Selebgram Tersebar Luas - JPNN.COM
Ilustrasi - seseorang tengah menonton video porno di layar gadget (Antaranews. Com)

jpnn.com, BANJARBARU - Video porno seorang selebgram berinisial FB tersebar luas.

Polda Kalimantan Selatan hingga kini masih mendalami beredarnya video selebgram populer asal Kabupaten Balangan.

"Sudah ada laporan, sekarang masih pemeriksaan saksi-saksi," kata Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Adam Erwindi di Banjarbaru, Senin.

Baca Juga:

Adam menjelaskan langkah pertama penyidik memastikan dulu kebenaran video yang beredar berkaitan pemeran di dalamnya.

Kemudian menelusuri pihak yang pertama kali menyebarkan video asusila tersebut.

Dia menegaskan pembuat dan penyebar konten pornografi dijerat hukum berdasarkan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Baca Juga:

Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut maka pelaku bisa dikenakan pidana penjara dan denda karena memproduksi, membuat, menyebarluaskan, mendistribusikan, atau membuat konten pornografi yang melanggar kesusilaan melalui media elektronik.

Adam pun mengingatkan masyarakat tidak merekam segala aktivitas konten pornografi yang melanggar kesusilaan.

Video porno yang diperankan seorang selebgram berinisial FB tersebar luas. Polisi periksa saksi-saksi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Selebgram  Video Porno  video pornografi  video asusila 
BERITA SELEBGRAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp