JPNN.com - Nasional

Video Prabowo Diputar di Bioskop, Menkomdigi: Publik Harus Tahu Program Pemerintah

Senin, 15 September 2025 – 17:10 WIB
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Foto: ANTARA/Kementerian Komdigi

jpnn.com -  Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebutkan pemerintah perlu menjalankan komunikasi publik di berbagai ruang sebagai bentuk transparansi.

Dia berkata demikian demi menanggapi langkah pemerintah era Prabowo Subianto yang memutar video capaian kinerja di biskop.

Video Prabowo Diputar di Bioskop, Menkomdigi: Publik Harus Tahu Program PemerintahVideo capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran yang diputarkan di bioskop sebelum film dimulai. Foto: tangkapan layar akun X @puspanrd

"Publik harus tahu program-program sudah berjalan, apa yang sudah berjalan, kemudian juga bagaimana pelaksanaannya," kata Meutya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9).

Menurut dia, satu di antara tugas pemerintah ialah bisa menyampaikan capaian kinerja ke publik secara tepat sasaran.

"Itu saya rasa salah satu tugas dari pemerintah untuk melakukan komunikasi dan juga transparansi dari program-program," ungkap Meutya.

Mantan jurnalis itu kemudian menerima pertanyaan awak media soal kemungkinan upaya memutar video capaian pemerintah menjadi perintah Presiden Prabowo.

"Tadi saya sudah menjawab, ya, kami melakukan komunikasi publik dalam banyak hal. Tidak hanya Kemkomdigi, tetapi bekerja sama dengan PCO dan juga teman-teman lain untuk melakukan penyampaian dan juga transparansi informasi dari program-program pemerintah," kata dia menjawab pertanyaan.

Menkomdigi Meutya Hafid menyebutkan pemutaran video capaian kinerja pemerintah di bioskop sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.

