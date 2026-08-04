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Video Ungkap Momen Pilot Malaysia Airlines Ketahuan Menyelundupkan Narkoba

Rabu, 05 Agustus 2026 – 01:49 WIB
Video Ungkap Momen Pilot Malaysia Airlines Ketahuan Menyelundupkan Narkoba - JPNN.COM

Bea Cukai Soekarno Hatta merilis video yang menunjukkan kronologi saat seorang pilot Malaysia Airlines tiba di Jakarta sebelum ditahan atas tuduhan membawa narkoba ke Indonesia.

Warga negara Malaysia itu ditangkap setelah bea cukai diduga menemukan lebih dari 70.100 pil ekstasi seberat 26 kilogram dan empat gram metamfetamin yang disembunyikan di dalam kopernya.

Indonesia memiliki undang-undang narkoba yang ketat, dengan awak pesawat secara rutin memberikan peringatan tentang ancama hukuman mati bagi pengedar narkoba sebelum pesawat mendarat.

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Senin kemarin, Direktorat Jenderal Bea Cukai Indonesia mengunggah video dari CCTV di akun Instagram resmi mereka.

Dalam video tersebut disebutkan pihak berwenang sudah curiga terhadap koper melalui analisa citra mesin X-ray.

Video tersebut menunjukkan seorang pria dengan seragam pilot putih membawa koper, kemudian diserahkan ke ruang pemeriksaan bea cukai, lalu kopernya digeledah dan narkoba diduga ditemukan.

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"Petugas turut mengamankan botol kecil berisi urine yang diduga digunakan untuk memalsukan tes urine," demikian tertulis dalam video tersebut.

Hasil tes narkoba positif

Pilot tersebut kemudian menjalani tes narkoba dan kemudian pihak otoritas menduga ia berada di bawah pengaruh narkoba saat terbang.

Pihak berwenang Indonesia merilis video CCTV yang menunjukkan momen penangkapan seorang pilot Malaysia Airlines setelah diduga ditemukan 26 kilometer ekstasi dan metamfetamin di dalam kopernya

Sumber ABC Indonesia

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TAGS   narkoba  Pilot Malaysia bawa narkoba  Malaysia Airlines  ABC online 
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