Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Vidi Aldiano Meninggal Dunia, Deddy Corbuzier: My Heart is Broken

Sabtu, 07 Maret 2026 – 19:17 WIB
Vidi Aldiano Meninggal Dunia, Deddy Corbuzier: My Heart is Broken - JPNN.COM
Deddy Corbuzier. Foto: YouTube/Deddy Corbuzier

jpnn.com, JAKARTA - Duka cita dirasakan oleh selebritas sekaligus YouTuber Deddy Corbuzier lantaran sahabatnya, Vidi Aldiano meninggal dunia pada Sabtu (7/3).

Dalam unggahan terbarunya di Instagram, Deddy Corbuzier mengucapkan rasa kehilangannya atas meninggalnya suami Sheila Dara tersebut.

"My heart is broken. Badly broken. You gone too soon, beautiful soul. Vidi Aldiano (hatiku hancur, sangat hancur. Kamu pergi terlalu cepat, jiwa yang indah)," ujar Deddy Corbuzier.

Baca Juga:

Pria 49 tahun itu mengungkapkan kesedihannya tersebut karena hanya sebentar mengenal sahabatnya tersebut.

Adapun keakraban Deddy Corbuzier dan Vidi Aldiano makin terjalin semenjak terlibat dalam program podcast bernama Podhub.

"I hate my self for not knowing you longer than i should (Aku membenci diriku sendiri karena tidak mengenalmu lebih lama dari yang seharusnya)," ucap Deddy Corbuzier.

Baca Juga:

Sebelumnya, Kabar duka kembali menyelimuti industri musik tanah Air. Musisi Vidi Aldiano dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (7/3).

Kabar duka itu disampaikan oleh Komposer Andi Rianto melalui akunnya di Instagram.

Duka cita dirasakan oleh selebritas sekaligus YouTuber Deddy Corbuzier. Sang sahabat, Vidi Aldiano meninggal dunia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Vidi Aldiano  Deddy Corbuzier  Vidi Aldiano Meninggal Dunia  Vidi Aldiano kanker  Berita Duka 
BERITA VIDI ALDIANO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp