Vidi Aldiano Terharu Hadiri Pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Vidi Aldiano mengaku terharu saat menghadiri pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier.

Dia sangat bahagia pasangan selebritas tersebut akhirnya menikah setelah beberapa tahun pacaran.

"Haru dan bahagia jadi satu saat bisa menjadi saksi akan hari ini. Finally ya Allah," ungkap Vidi Aldiano melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Pria berusia 35 tahun itu menyertakan foto saat menghadiri pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier di Bali.

Pada keterangan foto, Vidi Aldiano menulis doa untuk pasangan yang baru menikah tersebut.

"Super happy for you guys! Bahagianya banyak, hingga nanti dan selamanya. Love you guys," lanjut suami Sheila Dara itu.

Kehadiran Vidi Aldiano saat pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier ternyata menyimpan cerita lucu.

Vidi Aldiano nyaris tidak diundang oleh Luna Maya lantaran terjadi kesalahan kontak.