Vidi Aldiano Umumkan Vakum dari Panggung Musik, Ini Sebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Vidi Aldiano memutuskan untuk vakum dari panggung musik untuk sementara waktu.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

"Hai semua! Gue sebelumnya mau mengucapkan terima kasih untuk semua doa dan support kalian selama ini. Benar-benar kalian tuh bensin gue untuk terus semangat & cepat sehat," ungkap Vidi Aldiano.

"Gue memutuskan beberapa bulan ke depan untuk take a break (i haven't got any since 2014), untuk fokus kepada pemulihan diri, and also gue sedang mempersiapkan album baru juga untuk tahun depan. YEAY," sambungnya.

Meski hiatus untuk fokus penyembuhan diri, Vidi Aldiano tetap berusaha berkarya dengan mengerjakan album.

Dia bahkan bakal mengajak beberapa nama untuk terlibat dalam pengerjaan album baru.

"I know it's long overdue, tapi sabar ya. Gue sedang mengumpulkan beberapa nama yang akan menjadi team sukses untuk album ini. Meanwhile gue izin untuk bisa rehat sambil santai mengerjakan album gue ini dari segala panggung dan shooting dulu," jelas suami Sheila Dara itu.

Vidi Aldiano juga memastikan bahwa dirinya bakal tetap aktif di media sosial.