Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Vidi Aldiano Umumkan Vakum dari Panggung Musik, Ini Sebabnya

Senin, 03 November 2025 – 13:13 WIB
Vidi Aldiano Umumkan Vakum dari Panggung Musik, Ini Sebabnya - JPNN.COM
Vidi Aldiano. Foto: Instagram/vidialdiano

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Vidi Aldiano memutuskan untuk vakum dari panggung musik untuk sementara waktu.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

"Hai semua! Gue sebelumnya mau mengucapkan terima kasih untuk semua doa dan support kalian selama ini. Benar-benar kalian tuh bensin gue untuk terus semangat & cepat sehat," ungkap Vidi Aldiano.

Baca Juga:

"Gue memutuskan beberapa bulan ke depan untuk take a break (i haven't got any since 2014), untuk fokus kepada pemulihan diri, and also gue sedang mempersiapkan album baru juga untuk tahun depan. YEAY," sambungnya.

Meski hiatus untuk fokus penyembuhan diri, Vidi Aldiano tetap berusaha berkarya dengan mengerjakan album.

Dia bahkan bakal mengajak beberapa nama untuk terlibat dalam pengerjaan album baru.

Baca Juga:

"I know it's long overdue, tapi sabar ya. Gue sedang mengumpulkan beberapa nama yang akan menjadi team sukses untuk album ini. Meanwhile gue izin untuk bisa rehat sambil santai mengerjakan album gue ini dari segala panggung dan shooting dulu," jelas suami Sheila Dara itu.

Vidi Aldiano juga memastikan bahwa dirinya bakal tetap aktif di media sosial.

Penyanyi Vidi Aldiano memutuskan untuk vakum dari panggung musik untuk sementara waktu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Vidi Aldiano  kondisi Vidi Aldiano  Vidi Aldiano kanker  vidi aldiano sakit 
BERITA VIDI ALDIANO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp