Vidi Aldiano Ungkap Efek dari Obat Kemoterapi yang Dikonsumsi

Kamis, 11 September 2025 – 05:31 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Vidi Aldiano masih terus menjalani pengobatan untuk sembuh dari kanker yang diderita.

Salah satu hal yang wajib dilakukannya yakni mengonsumsi obat kemoterapi.

Vidi Aldiano mengatakan obat kemoterapi tersebut ternyata punya efek samping.

Dia merasa warna kulitnya perlahan berubah sejak rutin memakan obat.

“Obat kemo baru benar-benar bikin kulit gue kayak Edward Cullen noooooo takut sparkling bentar lagi,” ungkap Vidi Aldiano, Rabu (10/9).

Pemilik album Persona itu menyertakan beberapa foto yang memperlihatkan penampilan terharunya.

Dalam foto tersebut, kulit Vidi Aldiano tampak lebih putih ketimbang biasanya.

Beberapa pekan lalu, Vidi Aldiano mengungkap kondisi terkini setelah sempat dikhawatirkan oleh penggemar.