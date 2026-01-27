Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Vietjet Air Menawarkan Diskon 30 Persen Tiket Kelas Deluxe

Selasa, 27 Januari 2026 – 05:58 WIB
Vietjet Air Menawarkan Diskon 30 Persen Tiket Kelas Deluxe
Diskon Vietjet Air untuk tiket Deluxe. Foto: Vietjet

jpnn.com, JAKARTA - Vietjet Air menghadirkan promo khusus bagi wisatawan Indonesia yang ingin menjelajahi Vietnam sepanjang 2026.

Maskapai berbiaya rendah asal Vietnam itu menawarkan diskon hingga 30 persen untuk pembelian tiket kelas Deluxe.

Saat ini, Vietjet mengoperasikan empat rute penerbangan langsung dari Jakarta dan Bali menuju dua kota utama Vietnam, Hanoi dan Ho Chi Minh City.

Jaringan rute tersebut menjadi pintu masuk strategis bagi wisatawan Indonesia yang ingin menikmati pesona Vietnam.

Promo diskon 30 persen berlaku untuk periode pemesanan terbatas, yakni mulai 27 Januari pukul 00.00 hingga 29 Januari 2026 pukul 23.00 WIB.

Penumpang cukup memasukkan kode promo DLXVJ saat membeli tiket Deluxe melalui situs resmi Vietjet atau aplikasi Vietjet Air.

Potongan harga berlaku untuk tarif dasar, di luar pajak dan biaya tambahan, dengan periode perjalanan mulai 1 Februari hingga 31 Desember 2026.

Kelas Deluxe Vietjet menawarkan nilai tambah bagi penumpang yang mengutamakan fleksibilitas.

