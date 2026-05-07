Vietjet Bagi-Bagi 11 Juta Tiket dengan Diskon hingga 100 Persen

Kamis, 07 Mei 2026 – 17:51 WIB
ilustrasi. Foto: Tim Vietjet

jpnn.com, JAKARTA - Maskapai penerbangan Vietjet kembali memanfaatkan peluang untuk melakukan promosi menyambut musim panas 2026.

Vietjet menawarkan 11 juta tiket promo, mencakup diskon hingga 100 persen serta kesempatan memenangkan berbagai hadiah, termasuk logam mulia bagi para penumpang.

Dalam kampanye, Vietjet mengalokasikan sebanyak 10 juta tiket kategori Deluxe dengan potongan harga sebesar 30 persen di seluruh jaringan rute perusahaan.

Penumpang dapat menggunakan kode promo SALE55DLX untuk periode perjalanan yang berlaku hingga 31 Agustus 2026.

Tarif Deluxe tersebut memberikan keuntungan tambahan bagi penumpang, seperti kapasitas bagasi tercatat hingga 20 kg.

Selain itu, penumpang juga mendapatkan fasilitas pemilihan kursi secara gratis serta kemudahan apabila ingin melakukan perubahan jadwal perjalanan.

Selain kategori Deluxe, maskapai menyediakan satu juta tiket kategori Eco dengan diskon mencapai 100 persen bagi penumpang yang menggunakan kode SALE55.

Promo khusus berlaku untuk periode perjalanan mulai 5 September 2026 hingga 31 Maret 2027 mendatang.

Menyambut musim panas, maskapai penerbangan Vietjet membagikan 11 juta tiket ke Vietnam dengan diskon 100 persen.

