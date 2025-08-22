Vietjet Bangun Pusat Perawatan Pesawat di Long Thanh

Jumat, 22 Agustus 2025 – 17:47 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menandai tiga langkah strategis perusahaan, Vietjet memulai pembangunan pusat perawatan pesawat di Long Thanh, Vietnam.

Selanjutnya, Vietjet juga telah memperluas penggunaan bahan bakar berkelanjutan (SAF) dan kembali dinobatkan sebagai “Best Workplace in Asia” untuk kelima kalinya.

Pusat perawatan dan rekayasa di Bandara Internasional Long Thanh dibangun dengan nilai investasi hampir USD 100 juta.

Fasilitas itu mencakup Hanggar 3 dan 4 yang mampu menangani hingga sepuluh pesawat dalam satu waktu.

Dengan kapasitas tersebut, Long Thanh diproyeksikan menjadi hub utama penerbangan Vietnam sekaligus memperkuat peran negara itu di tingkat regional.

Langkah itu menunjukkan konsistensi Vietjet dalam memperluas infrastruktur berstandar internasional yang tidak hanya menunjang armadanya sendiri, tetapi juga membuka peluang melayani maskapai lain.

Investasi dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjang yang menempatkan Vietnam sebagai pusat gravitasi baru penerbangan Asia Tenggara.

Di sisi lain, transformasi hijau menjadi agenda yang tidak terpisahkan.